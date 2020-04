VIDEO - Momentul în care poliția trage focuri de armă la scandalul din Rahova: 37 de oameni duși la audieri Politistii au facut uz de arma, duminica seara, pentru a aplana un conflict izbucnit intre mai multe persoane in sectorul 5. Citește și: VIDEO - Scandal URIAȘ in Rahova: polițiștii au fost nevoiți sa traga cu armele pentru a-i calma pe oameni Potrivit Poliției Capitalei, conflictul a fost sesizat in jurul orei 20. 45, in sectorul 5. La fața locului s-au deplasat de urgența mai multe echipaje de poliție, echipe ale Serviciului Acțiuni Speciale și jandarmi. Mai multe persoane au fost imobilizate și urmeaza sunt duse la audieri. Poliția precizeaza ca a fost folosit… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

