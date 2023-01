Stiri pe aceeasi tema

- Momentul exploziei produse ieri, intr-o rulota de tip fast-food, la Botiza, in Maramureș, a fost filmat de camerele de supraveghere. Va avertizam ca urmeaza informatii si imagini cu puternic impact emotional! In urma deflagrației, o fetița de 3 ani a fost ranita și a ajuns in grija medicilor de la…

- O explozie care a ranit grav cinci persoane, printre care și o fetița de 3 ani, a avut loc Botiza, Maramureș. O rulota de tip fast-food a explodat brusc și apoi a luat foc, ranind-o grav pe micuța de 3 ani aflata in brațele tatalui ei. Momentul a fost surprins de camerele de supraveghere din zona.

- Rulota de tip fast-food din localitatea maramureseana Botiza a explodat luni, din cauza unei butelii pe gaz. Momentul deflagrației a fost surprins de o camera de supraveghere din zona. In imaginile surprinse de la fața locului, publicate de site-ul local VasileDale , sunt surprinși mai mulți oameni…

- Copila a fost adusa la Spitalul „Grigore Alexandrescu” din Bucuresti cu elicopterului SMURD si are arsuri de gradul II, pe 15% din suprafata corpului, potrivit News.ro. „Fetita de 3 ani a fost adusa intubata, cu arsuri de gradul ll (mediu) la nivelul fetei, mainilor, gambelor”, au transmis reprezentanții…

- UPDATE: In accident au fost implicate 25 de persoane, dintre care 7 ranite și 3 decedate. Primele echipaje au ajuns la locul accidentului. Zona nu este accesibila autospecialelor de intervenție. Victimele vor fi transportate cu mijloace din dotarea carierei Jilț Sud, pe o platforma betonata, unde se…

- Camerele de supraveghere amplasate in zona Unirii au surprins momentul in care autocarul in care se aflau 47 de turiști greci a intrat in limitatorul de inalțime de la intrarea din Pasajul Unirii. Imaginile arata ca autocarul a agațat bara de semnalizare, iar aceasta s-a prabușit aproape imediat pe…

- Cel puțin șapte persoane au fost ranite intr-o explozie produsa in apropierea unei stații de autobuz la intrarea in Ierusalim, a anunțat serviciul de ambulanța din Israel, citat de Reuters. Radioul armatei israeliene a declarat ca deflagrația a fost provocata de un dispozitiv exploziv amplasat la fața…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu a declarat miercuri, la INDAGRA, referitor la momentul in care PSD va veni cu propunerea pentru ministerul Apararii, dupa demisia lui Vasile Dincu, ca se va intampla cat de curand. El a mentionat ca in momentul acesta, ministerul Apararii are la conducere omul care a…