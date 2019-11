Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai cautat om din lume, liderul organizației teroriste Stat Islamic, a murit in Siria, intr-o operațiune a forțelor speciale americane. Un alt lider a fost ucis luni noaptea intr-o opperatiune similara Fortele israeliene l-au ucis pe Baha Abu Al-Atta, un comandant militar al gruparii palestiniene…

- Naftali Bennett va prelua portofoliul apararii de la Netanyahu, care a detinut simultan pentru aproape un an aceasta functie si pe cea de prim-ministru.Scena politica din Israel este intr-un blocaj dupa doua alegeri neconcludente desfasurate in acest an. Partidul 'Albastru si Alb', al fostului…

- Discursul de campanie pe care premierul israelian Benjamin Netanyahu il sustinea marti seara in orasul Asdod a fost intrerupt dupa ce doua rachete au fost lansate in sudul Israelului din Fasia Gaza.

- Forțele israeliene au deschis focul asupra unui grup de militanți palestinieni care incercau sa traverseze ilegal frontiera Fașiei Gaza cu Israelul, au transmis, duminica, autoritațile de la Tel Aviv, iar oficialii palestinieni au anunțat ca trei militanți au decedat, informeaza postul Euronews,…