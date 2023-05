VIDEO. Momentul în care o mașină zboară într-o curte din Bacău. Trei persoane au ajuns la spital Aterizare neașteptata in curtea unui localnic din Straja, județul Bacau, dupa ce o mașina scapata de sub control a zburat cațiva metri buni de pe un pod. Accidentul spectaculos a fost surprins de o camera de supraveghere instalata intr-o curte din apropiere, iar pe inregistrare se aude mai intai un scarțait puternic de roți, apoi […] The post VIDEO. Momentul in care o mașina zboara intr-o curte din Bacau. Trei persoane au ajuns la spital appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

