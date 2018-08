„Uitați-va la acest clip, filmat de mine, in timp ce protestam pașnic alaturi de ceilalți. Eram la o distanța mare fața de jandarmi. Nimeni nu-i agresa, nu le forța cordonul. Cu toate astea, au aruncat cu grenade lacrimogene in mijlocul mulțimii, ranind cațiva tineri. De ce? Pentru ca carmen dan, poate!”, a povestit Alexandru Birjoveanu. Imaginile au fost surprinse in timpul zilei, cu multe ore inainte de ordinul dat de prefectul Capitalei, Speranța Cliseru, la ora 23:11.