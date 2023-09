Uraganul Idalia a facut prapad in Florida. O casa a fost distrusa de ape, iar oamenii au povestit ca au inotat afara pe fereastra, ca sa se salveze. Before & after… Hurricane Idalia shows the true power of wind and water in Florida.pic.twitter.com/Fa9VDF4whk — Scott Duncan (@ScottDuncanWX) September 1, 2023 Inregistrarea de pe o camera […] The post VIDEO. Momentul in care o casa este distrusa de ape. Ca sa scape, oamenii au inotat pe fereastra appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .