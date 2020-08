Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat joi ca ii ureaza "insanatosire rapida" opozantului Aleksei Navalnii, aflat la reanimare intr-un spital in Siberia dupa ce i s-a facut rau la bordul unui avion, anturajul sau suspectand ca a fost otravit, relateaza AFP. Aleksei Navalnii,…

