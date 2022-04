Stiri pe aceeasi tema

- Un accident grav de circulație s-a produs, sambata dimineața, pe Bulevardul Pipera-Tunari, chiar in fața Școlii Americane. O femeie de 36 de ani a murit, dupa ce mașina condusa de soțul ei a intrat intr-o pasarela. Barbatul a fost transportat la spital. Accidentul a avut loc in fața Școlii Americane,…

- Un accident grav s-a produs, vineri, in Iași. Doi refugiati din Ucraina au fost loviți de o masina, in timp ce traversau strada. Este vorba despre o femeie de 46 de ani și un copil de 4 ani. Accidentul a avut loc vineri, in zona Petru Poni, pe soseaua Pacurari. Din primele verificari rezulta ca […]…

- O mașina inmatriculata in Ucraina, care transporta cetațeni ucraineni, a fost implicata intr-un accident rutier, sambata dimineața, in județul Neamț. Accidentul rutier a avut loc in jurul orei 6.30, pe raza comunei nemțene Dulcești. La volan se afla o femeie in varsta de 47 de ani. Aceasta a fost transportata…

- Un TIR, o duba și o mașina s-au ciocnit, marți, in Bran, zona Cheile Castelului. Accidentul s-a soldat cu doua victime, iar unul dintre șoferi a murit pe loc. Este al doilea accident grav de astazi, dupa cel de la Iași, care s-a soldat cu moartea a 7 persoane. Incidentul s-a petrecut in Bran, zona Cheile…

- O mașina oprita pe banda de urgența a autostrazii A1, dupa ce unui pasager i s-a facut rau, a fost izbita de un TIR. Trei persoane au fost ranite, una fiind preluata de elicopterul SMURD. Accidentul s-a produs duminica dupa-amiaza, la limita județelor Arad cu Timiș. „In dupa-amiaza zilei de duminica,…

- Un tanar a murit la volan, iar masina a ajuns pe trotuar si a accidentat o fata de șase care se afla pe strada alaturi de mama sa. Accidentul șocant a avut loc in municipiul Petrosani, din judetul Hunedoara. ”In data de 29 ianuarie 2022, Politia Municipiului Petrosani, a fost sesizata prin intermediul…

- Un accident feroviar a avut loc, miercuri, la o trecere la nivel cu calea ferata, in Timis. Un tren a lovit o masina in localitatea Peciu Nou, iar ca urmare a impactului, soferul a decedat. Potrivit autoritatilor din judetul Timis, soferul unui autoturism a intrat, miercuri, pe linia de cale ferata…

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca este “consternat” de moartea fetiței care a fost lovita, pe trecerea de pietoni, alaturi de colega sa, de o mașina a Poliției și cere o ancheta rapida. “Am aflat cu tristețe despre tragicul accident rutier in care o fetița și-a pierdut viața, astazi, in București, dupa…