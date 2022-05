Stiri pe aceeasi tema

- Un parlamentar rus care participa la negocierile de pace cu Ucraina a declarat, marți, ca militarii ucraineni care s-au aflat la Azovstal „nu merita sa traiasca” și ca Rusia ar trebui sa ia in considerare pedeapsa cu moartea pentru „luptatorii naționaliști” din Batalionul Azov, relateaza Reuters. Intre…

- Vladimir Putin i-ar fi spus premierului israelian Naftali Bennett, intr-o convorbire telefonica avuta joi, ca Rusia este in continuare gata sa asigure evacuarea civililor in siguranta din uzina Azovstal, insa Kievul ar trebui sa le ordone luptatorilor ucraineni blocati in combinatul siderurgic sa depuna…

- Moscova a respins apelurile privind evacuarea luptatorilor ucraineni raniți din combinatul Azovstal din Mariupol pentru ca vrea sa-i captureze, spun oficialii locali, relateaza Reuters și DPA, potrivit Agerpres . Rușii ”vor sa profite de ocazie pentru a-i captura pe aparatorii orasului Mariupol, dintre…

- Rusia ar folosi arme nucleare doar atunci cand exista o amenintare la adresa existentei tarii – si nu ca urmare a razboiului in curs din Ucraina, a declarat luni purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, pentru PBS Newshour, intr-un interviu, potrivit CNN. Fii la curent cu cele mai…

- Rusia critica Ucraina ca tergiverseaza negocierile de pace. Totodata, continua sa-l acuze pe președintele american Joe Biden pentru insultele adresate lui Vladimir Putin, spune Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului, citat de Reuters.

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat luni agentiei Reuters ca actiunile militare ruse vor inceta "intr-o clipa" daca Ucraina indeplineste mai multe conditii: sa inceteze rezistenta, sa isi modifice Constitutia pentru a recunoaste anexarea Crimeei de catre Rusia si sa recunoasca…