- Directorul general al Institutului Revolutiei Romane din Decembrie 1989, Gelu Voican Voiculescu, a fost scos de jandarmi, sambata, din multimea adunata in Piata Universitatii pentru a comemora 30 de ani de la Revolutia din 1989, dupa ce mai multe persoane l-au huiduit si l-au agresat. Fostul premier…

