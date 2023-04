Finlanda s-a alaturat in mod oficial alianței militare NATO marți, intr-o schimbare istorica de politica provocata de invazia Rusiei in Ucraina. Ministrul finlandez de externe Pekka Haavisto a finalizat procesul de aderare prin inmanarea unui document oficial secretarului de stat american Antony Blinken, la sediul NATO din Bruxelles, sub președinția secretarului general Jens Stoltenberg. Finlanda aduce alianței un impuls semnificativ in ceea ce privește capacitațile sale militare. Este una dintre puținele țari europene care au pastrat o armata de recrutare de-a lungul deceniilor de pace, fiind…