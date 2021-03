Stiri pe aceeasi tema

- Și-a pus o peruca, a spart geamul unui magazin și a furat mai multe gadgeturi. Este isprava unui tanar din Criuleni, in varsta de 20 de ani.Jaful a avut loc in noaptea de 8 februarie, in jurul orei 2. Momentul spargerii a fost surprins de camerele de supraveghere ale magazinului.

- Șase tineri, cu varstele cuprinse intre 14 și 20 ani, sunt cercetați penal pentru suspectarea comiterii unui furt de articole vestimentare dintr-un magazin amplasat pe strada Alba Iulia din Chișinau. Prejudiciul cauzat de catre indivizi a fost estimat la 4 000 lei.

- Aleile pietonale din Parcul Valea Trandafirilor din sectorul Botanica al Capitalei au devenit piste pentru raliuri. Cel puțin asta dau de ințeles doi șoferi teribiliști care au intrat noaptea cu mașinile pe teritoriul parcului și au organizat curse ilegale chiar pe artera centrala.

- Camerele video ale jurnaliștilor aflați, joi seara, la locul unui accident de circulație grav petrecut in Teleorman au surprins momentul in care doi tineri fura telefonul uneia din victime, proiectat in afara autoturismului dupa impactul puternic.

- O mașina in care erau doi baieți și doua fete s-a rasturnat joi seara pe camp, la Laceni, in Teleorman, cei patru tineri fiind aruncați din mașina rasturnata in afara șoselei. Pe zeci de metri in jurul autoturismului erau impratiate bunurile victimelor, scrie Imapct News 24 . Doi frati si iubitele lor,…

- O grupare criminala, in componența a patru membri, pe parcursul lunilor septembrie – octombrie 2020, au patruns in patru magazine specializate in comercializarea telefoanelor mobile și accesoriilor din Chișinau și Balți, de unde au sustras mai multe telefoane mobile. Prejudiciul cauzat constituie 500…

- O inregistrare publicata de Washington Post arata haosul din cladirea Capitoliului, dupa ce protestatarii au dat buzna. Intr-o filmare se vede și momentul in care susținatoarea lui Trump și veterana a Forțelor Aeriene Ashli Babbitt a fost impușcata mortal. Scenele au fost filmate in cladirea Capitoliului,…

- Un barbat, aflandu-se pe bancheta din spate a unui automobil, a fost suprins cu o arma scoasa pe geam, in plin trafic. Momentul a fost surprins de o camera de bord și publicat pe rețelele de socializare.