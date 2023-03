VIDEO. Momentul în care cele două trenuri s-au izbit frontal, în Grecia. Imaginile au fost surprinse de o cameră de supraveghere Momentul in care cele doua trenuri s-au ciocnit in Grecia a fost surprins de o camera de supraveghere, iar imaginile au fost facute publice de presa elena. Cel puțin 43 de oameni au murit in cel mai grav accident feroviar din istoria Greciei. Premierul elen a promis o ancheta completa. Un ministru a demisionat și […] The post VIDEO. Momentul in care cele doua trenuri s-au izbit frontal, in Grecia. Imaginile au fost surprinse de o camera de supraveghere appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

