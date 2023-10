Stiri pe aceeasi tema

- Noaptea trecuta, un polițist local din Arad a fost reținut! Florin Nicolae Liber, un tanar in varsta de 29 de ani, agent al Poliției Locale din Arad, este cercetat pentru tortura urmata de moartea unui barbat in varsta de 32 de ani.

- Barbat inconștient, gasit langa Primaria Pitești In jurul orei 08.00, un polițist local a depistat in parcul de langa Primaria Pitești o persoana cazuta, in stare de inconștiența. Polițistul local i-a acordat primul ajutor și a anunțat Ambulanța prin Serviciul Unic de Urgența 112. In scurt timp, barbatul…

- Conflictul, soldat cu impușcarea mortala a unei femei de culoare, in Ohio, care era și insarcinata, a fost filmat de camerele de corp ale polițiștilor din SUA. Secvențele cu momentul in care s-a efectuat impușcatura, publicate pe mai multe rețele de socializare, insa acestea par a fi editate și fețele…

- Valentin Olariu, tatal tanarului omorat de Vlad Pascu, soferul drogat, a gasit o camera GoPro cu care Sebi obisnuia sa filmeze, ocazie cu care a descoperit o filmare chiar cu accidentul din 2 Mai. „Sebi avea in ziua accidentului o camera GoPro la el. O avea in borseta pe care o avea la brau si camera…

- Eli Laslean, designerul Primei Doamne, a deschis un centru educativ la Arad - ELLIS Hub fashion design, care a avut deja primele grupe de absolvenți. Violeta Banica, fiica Andreei Marin și a lui Ștefan Banica Jr, i-a fost alaturi celebrului designer in tot acest demers.Acest proiect a dat șansa unor…

- Pentru femeia in varsta, cu patologii multiple, adusa de familie cu mașina proprie la UPU Baneasa, s-a cerut transfer la CPU Medgidia cu echipaj cu asistent medical.„In gestionarea cazurilor medicale, prioritate au cazurile de cod roșu, la fel și in cazul celor de cod galben, cele aflate la domicilii…

- Un accident rutier care a implicat un autoturism și un TIR a avut loc la ieșirea din Pecica spre Arad. Cinci persoane au fost accidentate. La fața locului au sosit o ambulanța SMURD și o ambulanța a SAJ Arad, fiind solicitat și elicopterul SMURD. „In ziua de 22 iulie a.c., in jurul orei 11,15, un […]…

- O tanara șoferița a fost la un pas sa-și piarda viața miercuri dupa amiaza, in Iași, dupa ce mașina pe care o conducea și in care se afla singura a fost lovita in plin de o ambulanța și rasturnata, scrie Observator News.Accidentul a avut loc in zona pasajului Nicolina și o camera de supraveghere a surprins…