VIDEO: Momentul impactului în accidentul mortal de la Sebeș. Un tânăr de 21 de ani și-a pierdut viața VIDEO: Momentul impactului in accidentul mortal de la Sebeș. Un tanar de 21 de ani și-a pierdut viața Un tanar și-a pierdut viața intr-un accident grav, duminica seara, la Sebeș. In imagini de pe camere de supraveghere din zona accidentului, se poate observa cum mașina se izbește cu putere de sensul giratoriu și se rastoarna. Atenție! Imagini cu impact emoțional Potrivit datelor de la fața locului, o singura mașina a fost implicata in […] Citește VIDEO: Momentul impactului in accidentul mortal de la Sebeș. Un tanar de 21 de ani și-a pierdut viața in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

