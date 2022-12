Stiri pe aceeasi tema

- Camerele de supraveghere au surprins vineri momentul impactului dintre autocarul cu turiști greci și bara de semnalizare de la Pasajul Unirii din Capitala, accident in urma caruia o persoana a decedat. Imaginile arata cum autocarul a agațat limitatorul de inalțime, care a cazut pe mijlocul autovehiculului,…

- VIDEO: Momentul impactului la accidentul mortal de pe Autostrada A1 Sibiu-Sebeș. Un TIR rupe parapetul și intra pe contrasens Momentul impactului in accidentul mortal produs joi dupa-amiaza pe Autostrada A1 Sibiu – Sebeș, in care un șofer de TIR și-a pierdut viața dupa ce autocamionul pe care il conducea…

- Primele imagini cu momentul in care o mașina a luat foc, marți, in Pasajul Unirii din Capitala, redate de pe camerele de supraveghere și obținute de G4Mdia.ro, arata cum un Mini Cooper se aprinde in mers in partea din fața, sub motor, iar familia se autoevacueaza. Din imagini se poate vedea cum doua…

