VIDEO Momentul impactului. Accident la intersecția Uranus cu Zorilor Polițiștii au ajuns la locul unui accident care a avut loc la intesecția dintre strazile Uranus și Zorilor, din municipiul Brașov. In accident au fost implicate mai multe autoturisme. Polițiștii sunt la fața locului și cerceteaza imprejurarile in care a avut loc accidentul. In urma impactului, unul dintre autoturisme a fost proiectat in stalpul pe care e montat semaforul, pe trecerea de pietoni. Se pare ca vinovat este șoferul autoturismului albastru. El a „forțat" culoarea galbena, dar cand a intrat in intersecție deja semaforul era roșu.

