- Doua persoane, suspectate ca ar fi implicate in deflagrația care a avut loc vineri seara, in sectorul Buiucani al capitalei, au fost reținute in aceasta seara. La operațiune au participat angajații INI, BPDS "Fulger" și IP Buiucani.

- Ofițerii de investigație și urmarire penala a Inspectoratului de Poliție Ciocana din cadrul Direcției de Poliție municipiului Chișinau, in comun cu procurorii Procuraturii municipiului Chisinau, Oficiul Ciocana, au destructurat activitatea ilegala a unui grup infracțional, membrii caruia sunt din Ucraina…

- O grupare infracționala formata din trei membri, a fost documentata și destructurata de angajații Poliției capitalei, in comun cu procurorii Procuraturii mun. Chișinau, Oficiul Botanica și cu suportul polițiștilor de la BPDS „Fulger” a IGP. Membrii gruparii sint suspectați de savirșirea furturilor din…

- Recent, ofițerii de investigație a Inspectoratului de Poliție Buiucani din cadrul Direcției de Poliție a mun. Chișinau, au reținut un tinar de 26 ani, dom. in comuna Bubuieci, pentru furtul unui telefon mobil, dintr-un magazin de telefonie mobila. Tinarul la data de 07 februarie, a intrat in magazinul…

- Doi minori cu virstele de 16 ani, locuitori a capitalei, au fost reținuți de catre ofițerii secției investigare infracțiuni a Inspectoratului sectorului Buiucani din cadrul Direcției de Poliție a mun. Chișinau, pentru comiterea unui Jaf stradal. Dispeceratul inspectoratului de Poliție Buiucani, a fost…

- Trei persoane, printre care un barbat cu varsta de 43 ani si doua femei cu varstele de 38 si, respectiv, 33 de ani, au fost retinute de catre ofiterii Directiei investigatii criminalitate organizata a INI, in colaborare cu organul de urmarire penala al Inspectoratului de Poliție Buiucani al DP mun.…