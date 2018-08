Stiri pe aceeasi tema

- Un camion cisterna care transport materiale inflamabile a explodat, luni dupa-amiaza, pe soseaua de centura din Bologna, in nordul Italiei, provocand un incendiu urias, potrivit presei italiene. Bilantul provizoriu indica doi morti si in jur de 70 de raniti, dintre care 14 sunt in stare grava. Autoritatile…

- O explozie puternica a avut loc marti la pranz in apropiere de Bologna in urma unei ciocniri intre o autocisterna care transporta gaz petrolier lichefiat si o camioneta. Momentul a fost surprins de un participant la trafic.

- Doua camioane s-au ciocnit luni dupa-amiaza pe o autostrada in apropiere de aeroportul din Bologna, oras in nordul Italiei, provocand o imensa minge de foc si un puternic incendiu, la locul accidentului fiind vazute coloane de fum negru ridicandu-se spre cer, informeaza Reuters. Cel putin doua persoane…

- Un camion cisterna a explodat luni dupa-amiaza pe soseaua de centura din Bologna, oras din nordul Italiei, provocand un incendiu urias, au anuntat pompierii italieni, citati de AFP. Potrivit mass-media italiene, exista numerosi raniti, dar numarul lor exact in acest moment nu se cunoaste. Explozia,…

- Un camion cisterna a explodat luni dupa amiaza pe soseaua de centura din Bologna, oras din nordul Italiei, provocand un incendiu urias, au anuntat pompierii italieni, citati de AFP si Agerpres.ro. Potrivit mass media italiene, exista numerosi raniti, dar numarul lor exact in acest moment nu se cunoaste.…

- O explozie urmata de un incendiu a avut loc pe autostrada din apropriere de aeroportul din Bologna. Cauza incendiului este un accident rutier in care a fost implicat si un vehicul de mare tonaj ce transporta material inflamabil. In urma exploziei, mai multe autoturisme care se aflau pe autostrada au…

- Explozia puternica s-a produs in incinta aeroportului si a fost inregistrata VIDEO. In imaginile spectaculoase se vede cum mingile de foc "zboara" si se indreapta spre cer. O autoutilitara a intrat in coliziune cu un TIR, pe Autostrada A4, intre Grisignano si Padova, in zona Villafranca Padovana.…

- O cisterna încarcata cu combustibil a explodat joi, la o ora de vârf din trafic, provocând moartea a cel puțin 9 persoane, informeaza CNN. Cisterna a intrat într-un autoturism și a luat foc pe un pod aglomerat din Lagos, pe o ruta folosita de cei care lucreaza…