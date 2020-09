Stiri pe aceeasi tema

- Joseph Biden, candidatul Partidului Democrat în scrutinul prezidential din Statele Unite, are un avans de 9% în preferintele de vot în raport cu presedintele Donald Trump, membru al Partidului Republican, conform unui sondaj publicat miercuri, potrivit Mediafax. Joseph Biden este…

- O conspirație bizara care susține ca Donald Trump duce o lupta secreta impotriva unei rețele de pedofili sataniști, ce cuprinde politicieni democrați, oameni de afaceri și vedete apropiate de stanga politica, caștiga milioane de suporteri in SUA, dar și in multe alte țari, inclusiv in Romania, intr-un…

- Candidatul democrat la Casa Alba Joe Biden a anuntat marti ca a ales-o pe senatoarea de culoare Kamala Harris, in varsta de 55 de ani, pentru a-l infrunta impreuna cu el pe Donald Trump la urne pe 3 noiembrie si a deveni, in caz de victorie, prima femeie vicepresedinte a SUA, relateaza AFP. "Am onoarea…

- Presedintele american Donald Trump a notat, sambata, pe Facebook, ca fostul sau consilier Roger Stone, pe care l-a gratiat, a fost tinta unei “vanatori de vrajitoare” ilegala si ca adevaratii infractori sunt cei din “cealalta parte”, inclusiv Joe Biden si Barack Obama, scrie news.ro.“Roger…

- Facebook a anunțat miercuri ca a șters postari mai vechi ale lui Roger Stone, un prieten apropiat al președintelui american Donald Trump, pentru dezinformare, potrivit AFP.Facebook a luat decizia dupa publicarea recenta a documentelor adunate în timpul anchetei de catre procurorul special…

- Favoritul intențiilor de vot al minoritaților și femeilor, candidatul democrat Joe Biden are un avantaj de 14 puncte procentuale fața de Donald Trump, într-un sondaj de opinie la nivel național publicat miercuri, cu câteva luni înainte de alegerile prezidențiale, relateaza AFP. Joe…

- China, al doilea cel mai mare fabricant de arme de pe planeta, va adera la Tratatul privind comerțul cu arme (TCA), o decizie care „va întari pacea” în lume, a dat asigurari Beijingul, luni, potrivit ziarului La Libre Belgique, citat de Rador.Tratatul, adoptat în…