- Imaginile in care batranul este pur și simplu spulberat de bolidul unui tanar șofer au fost surprinse de camerele de supraveghere ale Primariei din Lețcani. Accidentul a avut loc pe data de 1 iulie, iar imaginea șoferului, surprinsa dupa accident, incremenit și cu capul in palme a devenit virala pe…

- Teribilul accident care a avut loc, la sfarșitul saptamanii trecute, in județul Vrancea, a fost surprins de camera montata pe tractor. Mașina, condusa de un tanar, cu peste 100 de km pe ora, a intrat in plin in autovehicul. Accidentul a avut loc pe data de 26 iunie, pe DN23, in judetul Vrancea, comuna…

- Un urs a patruns in noaptea de sambata spre duminica in casa fostului primar din Tușnad Sat, langa Baile Tușnad. ”A incercat sa intre la demisol distrugand pe jumatate o ușa termopan, dupa, a gasit un geam mai mic, a intrat pe acolo s-a apucat de o lada frigorifica, bineințeles a distrus tot, a desfacut…

- 14 oameni au murit intr-o telecabina prabușita in Italia pe 23 mai, pe malul lacului Maggiore, in stațiunea montana Stresa. Momentul tragediei a fost inregistrat de camerele de supraveghere. Imaginile au fost facute publice miercuri, de canalul de televiziune italian TG3. In imagini se vede cum cabina,…

- Christian Eriksen, decarul echipei Danemarcei s-a prabușit inert pe teren, ținand cu sufletul la gura o inteeaga lume. El este stabil acum și se afla in investigații la un spital din Danemarca. Medicii spun ca intrevenția coechipierului Simon Kjaer, extrem de prompta, i-a salvat viața. Pana sa ajunga…

- Accidentul rutier a fost surprins de camera de bord a unui șofer. De vina este un singiur șofer care a venit cu viteza și a intrat violent intr-o mașina care staționa la semafor. Accidentul a scos la iveala ca atat șoferul vinovat cat și cel care aștepta regulamentar la semafor, erau bauți. Accidentul…

- Momentul impresionant a avut loc in cadrul Audientei de miercuri de la Vatican. O femeie s-a apropiat de Papa și a inceput sa ii vorbeasca. La un moment dat, Papa Francisc s-a aplecat și i-a sarutat brațul pe care femeia are tatuat numarul imprimat in lagarul de concetrare de la Auschwitz. Lidia Maksymowicz,…

