Stiri pe aceeasi tema

- Grav accident rutier pe DN 2, la Cumparatura, județul Suceava, unde traficul este blocat pentru masuratorile Poliției. Accidentul s-a produs prin coliziunea dintre un autoturism din Bacau și un TIR, pe fondul unui carosabil umed. UPDATE: O persoana... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- O persoana a ramas incarcerata in urma ciocnirii dintre un TIR și un autoturism. Accidentul s-a inregistrat astazi, la prinz, la Cumparatura. Persoana incarcerata a fost extrasa de pompieri și predata echipajelor medicale. In cele doua autovehicule se aflau patru persoane, dintre care trei au primit…

- O camera de supraveghere montata intr-o intersecție din comuna Cornu Luncii a surprins, in urma cu o saptamana, impactul dintre un autoturism care circula regulamentar pe DN 2E și o caruța incarcata du lemne, care i-a taiat brusc calea. Accidentul s-a produs in cursul nopții de duminica spre luni,…

- Daniel Chitoiu, fost ministru al Finantelor si actual secretar general al ALDE, care a provocat accidentul din 26 decembrie, de pe DN7, in urma caruia doi oameni au murit, ar fi vorbit la telefon in momentul producerii tragediei. Aceasta este principala pista pe care merg anchetatorii in acest moment.

- Doua seisme au fost inregistrate in mai puțin de o ora, miercuri dimineața, potrivit Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP). Primul seism a avut 3,2 grade pe Richter si s-a produs la ora 5.55, la adancimea de 126 de kilometri. Cutremurul s-a produs in apropierea…

- Accidentul violent produs in data de 4 decembrie pe strada Albisoara din Capitala a fost surprins de o camera de supraveghere, instalata in apropiere. Momentul impactului a fost publicat pe Facebook.

- „O autospeciala cu modul de descarcerare și un echipaj SMURD au fost alertate ca urmare a unui accident rutier produs pe Calea Turzii din municipiul Cluj-Napoca, în jurul orei 20.40. Pompierii au gasit la locul evenimentului trei autoturisme avariate și ocupanții ieșiți din acestea.…

- Un tanar in varsta de 24 ani din Bihor a fost arestat preventiv joi, 7 noiembrie, dupa ce a acrosat cu un TIR doua persoane, iar apoi a parasit locul faptei. Accidentul rutier a fost surprins de o camera de supraveghere din zona.