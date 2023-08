Stiri pe aceeasi tema

- A aparut filmarea cu Vlad Pascu, tanarul care a ucis doi tineri in 2 Mai, cand este testat pentru alcool, nu și pentru droguri.Tanarul de 19 ani care a provocat accidentul din 2 Mai a fost oprit in trafic cu cateva ore inainte de eveniment. In autoturism au fost gasite droguri. Tanarul, care a fost…

- Presedintele Klaus Iohannis va participa la festivitatile prilejuite de Ziua Marinei Romane, de marti, care vor avea loc la Constanta si va sustine o alocutiune, informeaza Administratia Prezidentiala, informeaza Agerpres. Ministrul Apararii Nationale, Angel Tilvar, si seful Statului Major al Apararii,…

- Un barbat de 33 de ani din Cluj-Napoca a fost retinut dupa ce a fost prins in flagrant de politisti si procurorii DIICOT cand vindea droguri de mare risc – ecstasy si 3-CMC, in apropierea locului de desfasurare a festivalului Untold. Anchetatorii au stabilit ca el a mai vandut astfel de droguri si in…

- Patru politisti din judetul Mures sunt cercetati disciplinar in dosarul care vizeaza azilul din localitatea Bardesti unde beneficiarii erau tinuti in conditii improprii. Patru politisti din cadrul IPJ Mures sunt anchetati disciplinar in cazul azilului descoperit recent in localitatea mureseana Bardesti.…

- Cinci persoane au fost arestate preventiv dupa ce ar fi constituit o grupare care se ocupa cu traficul de droguri in municipiul Targu Mures, intre initiatori fiind un minor. Gruparea comercializa droguri de mari risc, in special 3-CMC, inclusiv unor consumatori minori. Procurorii Directiei de Investigare…

- Instituțiile publice nu mai au voie sa ceara romanilor dosar cu șine atunci cand au o solicitare.Nici copii dupa diverse acte nu vor mai fi necesare. Toata procedura ar trebui sa se poata desfașura online. Instituțiile publice, fie ele centrale sau locale, dar și persoanele juridice cu statut de utilitate…

- Daniel Horodniceanu, vicepreședintele Consiliului Superior al Magistraturii, va fi judecat disciplinar pentru incalcarea Statutului magistratului. E acuzat ca s-a folosit de funcție pentru a ii convinge pe doi polițiști de la rutiera sa nu il sancționeze, dupa ce l-au tras pe dreapta in trafic pentru…

- Doua zile de SAGA Festival a dat batai mari de cap autoritpșilor din București. Polițiștii au prins zeci de tineri in flagrant, cu droguri, jandarmii și paznicii au permis accesul fara niciun control pentru ca ar fi durat ore in șir, iar medicii au asistat zeci de tineri, unii minori, care consumasera…