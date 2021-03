Stiri pe aceeasi tema

- In a treia zi a vizitei sale istorice in Irak, Suveranul Pontif a vizitat orasele din nordul tarii, Mosul, Erbil si enclava crestina din Qaraqos. Toate au fost grav afectate de luptele cu teroristii din gruparea Statul Islamic.

- In ultima zi a vizitei istorice in Irak , Suveranul Pontif a transmis un mesaj emoționant greu incercatei comunitați creștine, care de ani de zile a fost ținta persecuțiilor, in special sub regimul de scurta durata instituit in nordul țarii de Statul Islamic, scrie BBC News . Papa Francisc a sosit duminica…

- Papa Francisc, aflat in vizita in Irak, a fost intampinat de sute de oameni, duminica, la Irbil si Mosul, unde Suveranul Pontif s-a rugat printre ruinele bisericilor distruse in razboiul cu gruparea jihadista Stat Islamic, potrivit news.ro.La sosirea in Irbil, el a fost primit de Nechirvan Barzani,…

- In cea de-a doua zi a vizitei sale istorice in Irak, stat devastat in 2014 de gruparea jihadista Stat Islamic, papa Francisc a denuntat ''terorismul care abuzeaza de religie'', cu prilejul unei rugaciuni ecumenice la Ur, considerat, potrivit traditiei, locul nasterii patriarhului biblic Abraham,…

- Un papa se va afla de vineri in Irak, pentru prima data in istorie, pentru a incuraja fragila minoritate crestina sa reziste. Asta in pofida conflictului sangeros si a vicisitudinii vietii, si pentru a intinde mana islamului siit, relateaza luni AFP. In acest leagan al crestinatatii afectat de razboaie…

- Papa Francisc a facut apel catre toata lumea sa se vaccineze impotriva coronavirusului, pentru prima oara de la debutul pandemiei. Suveranul Pontif a transmis ca intreaga omenire ar trebui sa primeasca serul. Papa Francisc a confirmat ca se va vaccina saptamana aceasta, cand Vaticanul incepe programul…