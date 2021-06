Stiri pe aceeasi tema

- Cristian Neculau, un polițist local din Iași, a salvat viața unei femei de 30 de ani care a intrat cu mașina in lacul Ciric, aflat in drum spre aeroport. Acesta s-a aruncat in apa și a inotat spre mașina care se scufunda, a scos-o pe tanara la suprafața și, ajutat un martor care se afla la fața locului,…

- Martorii spun ca femeia a incercat sa se sinucida și consumase alcool inainte sa se urce la volan. Ea a fost adusa la mal teafara și nevatamata de un polițistul local care patrula in zona. Atenție, urmeaza imagini și detalii care va pot afecta emoțional. Polițistul nu a stat prea mult pe ganduri și…

- Un tanar care trebuia sa fie in arest la domiciliu a fost descoperit intr-o mașina din Craiova. El a fost gasit in timpul unui control de rutina și le-a spus polițiștilor ca nu are actele de identitate asupra sa. Incidentul a avut loc marți. Polițiștii au oprit o mașina pe un bulevard din…

- Un copil și-a pierdut viața miercuri de dimineața intr-un accident rutier care a avut loc in comuna Leu, din Dolj. Alți doi copii și o femeie sunt grav raniți, șoferul mașinii in care se aflau a scapat cu rani ușoare, scrie cotidianul local Gazeta de Sud.Potrivit primelor informații oferite de reprezentanții…

- Momente de groaza pentru o femeie din Timiș și cei doi copii ai sai, in aceasta dimineața. Mașina cu care se deplasau prin Lugoj a luat foc in mers, la intersecția strazilor Magnoliei și Mihai Eminescu. Din fericire, cei trei au reușit sa iasa din mașina la timp, iar flacarile au fost stinse de pompierii…

- Un sofer de 19 ani, prins conducand autoturismul, in localitate, cu 182 de km/h, pe DN 71 Targoviste-Bucuresti, nu a oprit la semnalul politistilor si a produs un accident in care a fost ranit un pasager din masina, a informat, sambata, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Dambovita. „Politistii…

- O tanara in varsta de 32 de ani a fost ucisa și alte cinci persoane, printre care un copil de 4 ani, au fost ranite, dupa ce au fost impușcate intr-un parc plin de oameni din Birmingham, Alabama, SUA, in duminica Paștelui, a spus poliția, potrivit CNN.Incidentul a avut loc in jurul ore 19:00. Polițiștii…