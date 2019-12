Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Tineretului si Sportului, Ionut Stroe, s-a intalnit, joi, la Bruxelles, cu Roxana Maracineanu, ministrul Sportului din Franta, in seria de evenimente de la Consiliul Educatie, Tineret, Cultura si Sport din cadrul Consiliului UE, informeaza un comunicat al MTS remis presei. Conform…

- Nationala de fotbal a Romaniei a ratat calificarea la EURO 2020 prin intermediul preliminariilor continentale, dupa ce a fost invinsa fara drept de apel de Suedia cu scorul de 2-0 (2-0), vineri seara, pe Arena Nationala din Bucuresti, in penultimul sau meci din Grupa F. Suedia s-a impus prin golurile…

- Ministrul demis al Tineretului si Sportului, Bogdan Matei, a condus declarat, joi, ca pregatirea pentru EURO 2020 la fotbal este in grafic pe toate planurile, in urma sedintei Comitetului Interministerial condusa alaturi de consilierul onorific al Premierului, Gheorghe Popescu, potrivit paginii de Facebook…

- Ministrul francez al afacerilor externe Jean-Yves Le Drian a anuntat marti ca se va deplasa in Irak pentru a discuta cu autoritatile irakiene si "kurzi" despre "securitatea" taberelor in care sunt detinuti jihadistii straini dupa lansarea ofensivei turce in nord-estul Siriei, relateaza AFP, potrivit…

- Ministrul francez al Sportului, Roxana Maracineanu, a cerut UEFA "o sanctiune exemplara" impotriva Turciei, dupa ce fotbalistii acestei nationale au efectuat din salutul militar in timpul meciului disputat luni pe Stade France (1-1) in preliminariile EURO 2020, informeaza presa din Hexagon.…

- Oportunitatile de investitii si perspectivele de cooperare economica si comerciala au fost principalele teme abordate in cadrul lucrarilor celei de a XVI-a sesiuni a Comisiei mixte romano-vietnameze de cooperare economica, desfasurate in perioada 3-4 octombrie a.c., la Bucuresti. Co-presedintii Comisiei…

- Presedintele Marin Condescu a organizat ieri o conferinta de presa la Bucuresti pentru a prezenta documentele pe care le are la dispozitie din partea Ministerului Tineretului si Sportului in cazul Iordache. Oficialul a precizat ca nu va lua in seama...