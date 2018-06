Stiri pe aceeasi tema

- Marilena Chelaru a trecut prin momente teribile cand in preajma Sarbatorilor Pascale a suferit un infarct, care a trimis-o de urgenta pe masa de operatie. VESTI DRAMATICE despre un celebru om de televiziune. Prezentatorul a dezvaluit ca are CANCER "Cred ca mi-au bagat ceva in anestezie,…

- Pompierii au fost solicitați sa intervina sambata dimineața pentru stingerea unui incendiu care a cuprins un autoturism ce se deplasa pe drumul european E85, dinspre Buzau catre Urziceni. Incidentul s-a produs chiar in sensul giratoriu de la Hanul lui Ținta. Cand a vazut ca iese fum de sub capota, șoferul…

- Fostul principe Nicolae, nepotul Regelui Mihai, a marturisit ca nunta sa impreuna cu Alina Binder este programata pentru luna septembrie a acestui an si va avea loc in Romania, din dorinta ambilor miri.

- Un autobuz al serviciului public de transport in comun din Satu Mare a luat foc in trafic, marti, pe un bulevard din oras si a ars complet, iar calatorii au reusit sa iasa la timp, astfel ca nicio persoana nu a fost ranita.

- Lumea fotbalului este zguduita de o informație șocanta. Patronul cluburilor Olympiakos si Nottingham Forest, Evangelos Marinakis este acuzat de trafic de droguri in Grecia. Cu toate acestea, Marinakis spune ca este nevinovat și neaga toate acuzațiile aduse.

