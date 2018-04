Co-fondatorul și directorul executiv al Facebook, Mark Zuckerberg, a stat marți in fața Congresului SUA timp de 5 ore in care a oferit numeroase explicații, dar a lasat și mai multe intrebari fara rasapuns. Miercuri va urma o noua audiere. Zuckerberg si-a asumat intreaga raspundere pentru ca ”nu a ințeles la timp cum ar putea fi Facebook deturnata in multe feluri”, a susținut ca Facebook se lupta continuu cu operatori rusi care incearca sa ii exploateze platforma de socializare si ca "lucreaza" impreuna cu procurorul special Mueller in legatura cu interferența Rusia in alegerile prezidențiale…