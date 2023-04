VIDEO. Moment terifiant: tânără, mușcată de un rechin uriaș, în timp ce făcea scufundări în Maldive O tanara a fost mușcata de un rechin cand facea scufundari in Maldive, iar momentul a fost filmat. Femeia și-a dezinfectat rapid rana și a intrat din nou in apa. Momentul in care rechinul urias o mușca pe femeia de 30 de ani de spate a fost surprins de prietenul ei care facea filmari subacvatice. […] The post VIDEO. Moment terifiant: tanara, mușcata de un rechin uriaș, in timp ce facea scufundari in Maldive appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

- O tanara a fost mușcata de un rechin uriaș, in timp ce facea scufundari in Maldive. Momentele in care rechinul de aproximativ 220 de kilograme o mușca pe femeia de 30 de ani de spate au fost surprinse de prietenul ei, care facea filmari subacvatice, relateaza presa romana .

