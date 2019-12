Cutremur de Ziua Nationala a Romaniei. Ce magnitudine a avut

In ziua de 01 Decembrie 2019 la ora 15:21:25 ora locala a Romaniei s a produs in Oltenia, Mehedinti un cutremur cu magnitudinea ml 2.7, la adancimea de 5km.Cutremurul s a produs in apropierea urmatoarelor orase: 108 km NV de Craiova, 156 km SE de Timisoara, 162km N de Nis, 165 km… [citeste mai departe]