- Clipe umilitoare la Galați, unde șeful CJ l-a certat pe ministrul Nelu Tataru pentru ca nu trimite personalul medical necesar pentru punerea in funcțiune a Secției mobile de ATI trimise de Raed Arafat.Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a mers la Galati sa constate ca unitatea mobila de Terapie…

- Echipamentul, care are 12 postui ATI a fost trimis la Galati in noaptea de luni spre marti, la ordinul Ministrului Sanatatii, care a criticat dur modul cum criza coronavirusului a fost gestionata medical si administrativ.