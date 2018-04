Stiri pe aceeasi tema

- Kim Jong-un a devenit primul lider nord-creean care a pasit pe teritoriul vecinilor de la sud pasind linia militara care a impartit peninsula la sfirsitul Razboiului din Coreea din 1953, relateaza BBC. La debutul summitului Kim Jong-un a declarat ca spera ca cele doua tari sa scrie un nou capitol, intrebindu-se…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a pasit vineri, pentru prima data, in Coreea de Sud, la Panmunjon, in partea sud-coreena a zonei demilitarizate (DMZ) de la frontiera dintre cele doua Corei, si a dat mana cu presedintele sud-coreean Moon Jae-in, in debutul primului summit inter-coreean din ultimul deceniu,…

- Presedintele sud-coreean, Moon Jae-in, l-a intampinat pe liderul nord-coreean chiar la granita iar cei doi si-au strans mana de ambele parti ale granitei, intr-un moment incarcat de semnificatii. Liderul nord-coreean l-a invitat apoi, spre surprinderea tuturor, pe Moon de cealalta parte a liniei de…

- Intr-un moment istoric, presedintele Coreei de Sud, Moon Jae-in, s-a intalnit cu liderul de la Phenian, Kim Jong, la un summit organizat in zona demilitarizata (DMZ). Kim a declarat ca spera ca cele doua tari sa scrie un nou capitol, intrebandu-se de ce a durat unsprezece ani pana la acest moment. De…

- Liderul nord-coreean, Kim Jong-Un, va trece pe jos linia de demarcatie militara care separa cele doua Corei, pentru a participa la summitul istoric de vineri, a informat joi presedintia sud-coreeana citata de agentia EFE.

- Seul si Phenian au cazut de acord, ieri, asupra datei de 27 aprilie, cand presedintii celor doua Corei, Kim Jong-un si Moon Jae-in, se vor intalni, dupa debutul lui Kim pe scena internationala cu o vizita surpriza in China. Acest summit va preceda o alta intalnire importanta, intre Kim Jong-un si presedintele…

- Cele doua Corei au convenit sa organizeze un summit la frontiera comuna la sfarsitul lunii aprilie si sa deschida o linie de comunicatii de urgenta intre cei doi lideri, a anuntat marti emisarul sud-coreean Chung Eui-yong, consilier pentru securitate al presedintelui sud-coreean Moon Jae-in, dupa…

- Moment istoric la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarna din Coreea de Nord de la PyeongChang. Echipele olimpice ale celor doua Corei au defilat sub același drapel și același nume. Cele...