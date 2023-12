Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Kim Jong Un din Coreea de Nord a plans la o intalnire publica din Phenian. Momentul s-a produs atunci cand liderul coreean s-a adresat femeilor cerandu-le sa aiba mai mulți copii. Kim Jong Un a parut sa-și ștearga lacrimile in timp ce le cerea femeilor sa opreasca scaderea natalitații in…

- 24 de soldati rusi au murit, iar alti 11 au fost spitalizati, dupa ce au fost otraviti de doua femei la Simferopol, teritoriu ucrainean ocupat de Rusia. Femeile le-au oferit rusilor mancare si vodca imbibate cu arsenic si stricnina, scrie presa rusa. ‼️There are reports that 24 Russian soldiers died…

- Coreea de Nord susține ca satelitul sau de spionaj lansat recent a reușit sa capteze imagini ale unor repere americane emblematice, inclusiv Casa Alba, Pentagonul și stațiile navale americane din apropiere. Presa oficiala de la Phenian transmite ca liderul nord-coreean Kim Jong Un a vazut personal aceste…

- Andreea Catalina Bumbac, jurista Brigazii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei, prinsa cu droguri in poșeta, a facut primele declarații legate de incident. Ea nu recunoaște și da vina pe o prietena. „Tot ceea ce s-a intamplat, tot ceea ce pot sa va spun este ca doar am fost omul nepotrivit, in momentul…

- Elena Lasconi a publica, pe pagina sa de Facebook, un anunț in care cere votul membrilor USR pentru retragerea sa de pe listele partidului la alegerile pentru Parlamentul European. Fiica Elenei Lasconi, Oana, este furioasa dupa declarațiile mamei sale care a afirmat ca a votat la Referendumul pentru…

- Femeia in varsta de 60 de ani, strivita de caderea de la etajul 5 a unei contabile de 43 de ani, a murit miercuri noapte, la Spitalul Universitar. Femeia in varsta de 60 de ani peste care a cazut o femeie care a vrut sa se sinucida, dupa ce s-a aruncat de la etajul 5 […] The post VIDEO. Soarta crunta:…

- Un petrolier sub pavilion liberian a lovit o mina in Marea Neagra, in largul coastei Romaniei. Nava naviga in apropierea canalului Sulina cand s-a produs explozia. Un petrolier sub pavilion liberian a lovit o mina in Marea Neagra, in largul coastei Romaniei, pe 15 octombrie, scrie Sky News. Nava naviga…

- Ministrul de interne al Turciei Ali Yerlikaya a declarat duminica ca doi teroriști au comis un atac cu bomba in fața cladirii ministerului din Ankara, adaugand ca unul dintre ei a murit in explozie, iar celalalt a fost „neutralizat” de autoritațile de acolo. Pe rețelele de socializare au aparut imagini…