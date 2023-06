VIDEO. Moment dramatic pe o plajă din Alicante: turiști, atacați de un rechin. O femeie a suferit un atac de panică La o saptamana dupa ce un rechin a atacat și ucis un cetațean rus in Marea Roșie a Egiptului, inotatorii din Spania au fost șocați și speriați sa vada un rechin langa țarm. Un videoclip a fost distribuit pe Twitter care arata un rechin care se plimba in jurul unor inotatori din Spania, unde oamenii […] The post VIDEO. Moment dramatic pe o plaja din Alicante: turiști, atacați de un rechin. O femeie a suferit un atac de panica appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

