VIDEO Moment ciudat în trafic în București. Un tânăr sare pe geamul unui autobuz Un tanar iresponsabil a scapat ca prin minune fara nicio zgarietura dupa ce a sarit pe geam dintr-un autobuz al STB, in Capitala. Mijlocul de transport aflat in trafic urma sa plece din stație, insa barbatul a ales o varianta periculoasa pentru a cobori. El a fost filmat de o camera amplasata pe bordul unei mașini. Autobuzul staționa in momentul in care tanarul a deschis geamul, a aruncat mai intai o punga, apoi a sarit și el. Nu se știe daca a vrut astfel sa scape de controlori sau de traficul aglomerat. Filmarea, care a devenit virala pe Tik Tok, i-a facut pe internauți sa posteze tot felul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

