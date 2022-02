Stiri pe aceeasi tema

- Liderul deputatilor AUR, George Simion, a declarat ca nu va respecta noul regulament al Camerei Deputatilor, care ar putea interzice transmiterea în direct sau înregistrarea de catre deputati sau alte persoane a sedintelor de plen, de Birou permanent sau de comisii, potrivit Agerpres."Spun…

- Deputatul AUR George Simion a facut spectacol, din nou, in Parlament, chiar la Comisia care hotara noul regulament care interzice, de azi, live-urile pe rețele de socializare, afișarea de bannere și agresiunile, verbale sau fizice. The post Cine e “secu” in Parlament appeared first on Știri online,…

- Camera Deputatilor si Senatul au adoptat, in plenul reunit de joi, proiectul de buget pentru anul 2022 si proiectul de buget al asigurarilor sociale pentru anul 2022. Dan Barna a anuntat, ulterior votului ca USR va ataca proiectele la Curtea Constitutionala. Proiectul de lege al bugetului pe anul 2022…

- Președintele de ședința al Camerei Deputaților, Daniel Suciu, a anunțat, de la microfonul Camerei Deputaților faptul ca protestatarii vandalizeaza mașinile din curtea Senatului. ”Domnule Simion, in timp ce noi discutam aici, protestatarii vandalizeaza mașinile de la Senat”, a spus Daniel Suciu. Protestatarii…

- Articolul din proiectul de lege care permite interceptarile conversațiilor pe Whatsapp, Messenger, Skype sau Telegram, promovat in Parlament de Guvernul Cițu, cu trei zile inainte de a fi demis prin moțiune de cenzura, și votat de Camera Deputaților pe 7 septembrie, a fost inițiat de Tanczos Barna (la…

- Deținatoarea recordului la gafe ca ministru al educației, Monica Anisie a recidivat, miercuri, la acest capitol, in comisiile de specialitate din Parlament. Anisie – care ocupa funcția de președinte al Comisiei de Educație din Senat și este, la baza, profesor de limba romana – l-a prezentat pe liderul…

- Prima ședința de Guvern a cabinetului Nicolae Ciuca va avea loc joi seara, dupa votul de investitura din Parlament. Urmatoarea ședința va fi chiar vineri dimineața, pentru rectificarea bugetara, extrem de urgenta. Joi seara, pe 2 decembrie, dupa depunerea juramantului, va avea loc ședinta de guvern…

- Florin Cițu a anunțat, vineri, in ședința Biroului Executiv (BEx) al PNL, ca dezbaterile pe tema introducerii obligativitații certificatului verde la locul de munca se opresc deocamdata, in comisiile de specialitate de la Camera Deputaților. Motivul invocat de Cițu, potrivit unor surse politice, este…