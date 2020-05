Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Donald Trump a scris sâmbata pe Twitter ca demonstranții care protestau în fața Casei Albe dupa moartea lui George Floyd ar fi fost întâmpinați de „cei mai rai câini și cele mai amenințatoare arme pe care le-am vazut vreodata” daca ar fi patrus…

- Determinarea ratei mortalitații COVID-19 a fost unul dintre cele mai importante deziderate ale oamenilor de știința, de la descoperirea bolii, la sfarșitul anului trecut. Insa, din eroare sau rea-credința, omenirea a fost bombardata cu cifre apocaliptice La inceputul lui februarie, experții de la Imperial…

- Proteste la adresa restricțiilor instituite de autoritați pe timp de pandemie au avut loc in Polonia, Germania, Elveția si Marea Britanie. S-a lasat cu gaze lacrimogene și arestari in Polonia si Germania, iar in Elvetia au avut loc ciocniri intre manifestanți și contramanifestanți. La Berna au fost…

- Guvernul de la Londra are in vedere introducerea unei carantine obligatorii de 14 zile pentru toii cei care sosesc in Regatul Unit din strainatate, informeaza sambata presa britanica. Toti pasagerii care intra in tara pe cale aeriana, maritima sau feroviara, cu exceptia celor care vin din Irlanda, ar…

- Romanii care revin in țara din așa-numitele zone roșii (Italia, Spania, Franța, Belgia, Marea Britanie, Statele Unite, Turcia sau Iran, unde exista transmitere comunitara extinsa a coronavirusului), care erau plasați pana acum in centre de carantina, vor putea sta in premiera in carantina la domiciliu.

- Boris Johnson a postat un scurt mesaj video pe Twitter, in care ii invita pe britanici sa nu cedeze tentatiei de a-si parasi domiciliul in acest weekend, in contextul in care Regatul Unit se afla in izolare de 11 zile. "Ma simt mai bine, am in continuare unul dintre simptome, am in continuare temperatura,…

- ”No Time To Die”, urmatorul film din seria "James Bond", era programat sa intre in cinematografe in aprilie, dar a fost amanat pentru luna noiembrie.Conform producatorilor peliculei aceasta decizie a fost luata miercuri, in contextul epidemiei provocate de noul tip de coronavirus, informeaza Reuters…