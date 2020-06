Stiri pe aceeasi tema

- Australia a fost prima sambata care a deschis balul indignarii mondiale. Mii de oameni au manifestat in toata tara, fluturand bannere pe care scria "Nu pot respira", referire la cuvintele lui George Floyd, al carui gat a fost obstructionat aproape noua minute de genunchiul ofiterului de politie care-l…

- Din Sydney si pana la Paris sau Londra, mii de oameni au sfidat interdictiile autoritatilor pe timp de pandemie de coronavirus, in semn de protest fata de uciderea americanului de culoare George Floyd, a relatat Agerpres.Australia a fost prima care a deschis balul indignarii mondiale. Mii de oameni…

- Artistul stradal britanic Banksy a reacționat pe social media la moartea lui George Floyd scriind sistemul înregistreaza un eșec în ceea ce privește persoanele de culoare, alaturi de o noua lucrare a sa care reprezinta o fața de culoare și steagul SUA arzând la flacara unei lumânari…

- Lumea cinematografiei si a televiziunii, Academia care decerneaza premiile Oscar condamna actele de rasism dupa moartea lui George Floyd in timpul unei arestari, anunța news.ro."Vietile persoanelor de culoare conteaza". America striga acest mesaj din 25 mai, data mortii lui George Floyd, cetatean…

- "Vietile persoanelor de culoare conteaza". America striga acest mesaj din 25 mai, data mortii lui George Floyd, cetatean afro-american decedat in timpul unui control al Politiei din Minneapolis. Sloganul, sau mai degraba un tipat din inima, reluat de manifestantii contra violentelor politistilor care…

- Anuntul intervine in contextul unei polemici aparute in Regatul Unit, unde consilierul special al lui Boris Johnson, Dominic Cummings, este acuzat ca a incalcat izolarea pentru a-si vedea parintii care locuiesc la 400 km nord-est de Londra. In timpul saptamanilor care au precedat moartea mamei sale,…

- Țarile ar trebui sa se pregateasca pentru un al doilea și chiar al treilea val al pandemiei COVID-19 inainte ca populația sa dobandeasca suficienta imunitate, potrivit cercetatorilor germani de la Institutul Robert Koch, relateaza Business Insider. Lothar Wieler, președintele Institutului Robert Koch,…

- O lucrare de Banksy, ce aduce un omagiu personalului sanitar aflat in prima linie a luptei contra noului coronavirus, a fost instalata intr-un spital din Regatul Unit si va fi scoasa la licitatie in beneficiul sistemului medical britanic, a anuntat miercuri agentia Press Association, citata de AFP.…