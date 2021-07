Stiri pe aceeasi tema

- Doi politisti, care se aflau in misiune, au fost raniti in urma unui accident produs, miercuri, la Slatioara, mașina oamenilor legii fiind lovita de un autoturism care ar fi intrat pe contrasens. Accidentul in care au fost implicate trei autoturisme a avut loc pe DN 67, la Milostea, pe raza comunei…

- Tanarul in varsta de 27 de ani care avea și doi copii in mașina a gonit prin tot orașul cu echipajul pe urmele lui, relateaza Realitatea PLUS.Acesta a intrat in viteza intr-o intersecție și a lovit un alt autoturism.In urma impactului, mașina a fost proiectata pe trotuar, unde s-a oprit intr-un alt…

- O autoutilitara de poliție a fost avariata, azi-dimineața, dupa ce a fost lovita de un autoturism condus de o femeie de 50 de ani. Accidentul s-a petrecut in jurul orei 7.30, la Dumbrava, langa Bacau. Conform IPJ, autoturismul condus de femeie mergea pe banda de langa axul drumului, unde staționa și…

- In perioada 14 iunie – 20 iunie, polițiștii au reținut 79 de persoane dintre care 45 de persoane au fost reținute pentru comiterea diferitor genuri de infracțiuni și se eschivau de a se prezenta la organul de urmarire penala iar 34 persoane ca debitori de stat. Ofițerii secției investigare infracțiuni,…

- Un batran de 90 de ani a lovit cu mașina o femeie in varsta de 68 de ani și a plecat mai departe. Accidentul a avut loc astazi dimineața, in jurul orei 08:00 pe o strada din satul Selemet, raionul Cimișlia.

- Un barbat din judetul Galati s-a ales cu dosar penal si a fost plasat sub control judiciar, dupa si-a agresat copilul de 10 ani, care a ajuns in spital, informeaza, luni, Inspectoratul de Politie al Judetului (IPJ) Galati. Potrivit sursei citate, politistii au deschis un dosar de cercetare penala sub…

- Aseara, 5 mai, ora 22.50, polițiștii din Vișeu de Sus au efectuat semnal regulamentar de oprire a unui autoturism, avand direcția de mers Vișeu de Sus spre Moisei. Conducatorul auto nu a respectat semnalele polițiștilor, continuandu-și deplasarea cu viteza marita. Polițiștii au urmarit autoturismul…