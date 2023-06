Stiri pe aceeasi tema

- Un angajat de la un aeroport din Texas a murit vineri dupa ce a fost „aspirat" de motorul unui avion care tocmai aterizase pe pista, a anuntat duminica agentia americana insarcinata cu investigarea accidentelor de transport (NTSB), potrivit presei din SUA. Barbatul a fost „aspirat de motorul" unui avion…

- Un angajat de la un aeroport din Texas a murit vineri dupa ce a fost „aspirat” de motorul unui avion care tocmai aterizase pe pista. Anuntul a fost facut duminica agentia americana insarcinata cu investigarea accidentelor de transport (NTSB), potrivit presei din SUA. Barbatul a fost „aspirat de motorul”…

- Un angajat de la un aeroport din Texas a murit vineri dupa ce a fost "aspirat" de motorul unui avion care tocmai aterizase pe pista, a anuntat duminica agentia americana insarcinata cu investigarea accidentelor de transport (NTSB), potrivit presei din SUA, scrie news.ro.Barbatul a fost "aspirat de…

- UPDATE: Mama fetei a fost depistata, marți, de autoritațile spaniole, in urma unei alerte transmise la nivelul UE de autoritațile de la București. Existau informații ale polițiștilor romani ca mama fetei moarte și concubinul acesteia, au ieșit din țara pe cale rutiera de mai bine de o luna, drept urmare…

- Ușa unui avion al companiei Asiana Airlines s-a deschis in aer și șase pasageri au avut dificultați de respirație, a relatat vineri Yonhap, citand oficiali de la aeroportul Daegu. Un avion al companiei Asiana Airlines a aterizat in siguranța in orașul sud-coreean Daegu, dupa ce o ușa a aeronavei s-a…

- Lista fugarilor celebri, mai ales a celor din Italia, a fost completata, saptamanile trecute, cu fostul lider PSD Darius Valcov, care și-a deschis o firma la Milano și și-a cumparat o vila de lux cu mult inainte de a fi condamnat definitiv. Autoritațile susțin insa ca Valcov nu a putut fi localizat,…

- Noua persoane au fost ucise si cel putin alte sapte au fost ranite sambata, in urma unui atac armat comis in afara mall-ului aglomerat Allen Premium Outlets, aflat la 40 de kilometri de Dallas, iar suspectul este mort, conform informatiilor furnizate de politie, informeaza duminica Reuters, citata de…

- Autoritatile ruse au anuntat ca unul din avioanele sale de razboi a pierdut joi seara munitie deasupra orasului Belgorod, situat in apropierea granitei cu Ucraina, dupa ce autoritatile locale au raportat o explozie puternica care a ranit doua persoane si a creat un crater imens in oras, informeaza AFP.…