Un barbat de 83 de ani a murit in chinuri groaznice dupa ce locuința sa din Hagioaica, Dambovița, a fost cuprinsa de flacari. (Console si accesorii gaming) Incendiul a mistuit o bucatarie-anexa a casei unde se afla batranul. In zadar au intervenit vecinii și s-au luptat pompierii cu flacarile. Cand au ajuns la el, era deja […] The post VIDEO. Moarte cumplita pentru un batran din Dambovița. A ars de viu in casa appeared first on Cancan.ro .