Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea COD GALBEN de CEAȚA in Alba și alte 34 de județe: Vizibilitate scazuta sub 200 m și izolat sub 50 m, pana la ora 9.00 Administratia Nationala de Meteorologie a emis, vineri 27 noiembrie 2020, mai multe avertizari nowcasting Cod galben de ceata, ce vizeaza Alba și alte 34 de judete din…

- Ritmul lucrarilor pe autostrada A10 Sebeș – Turda a crescut simțitor in ultimele saptamani. Lotul 2 a ajuns la circa 80% in realizarea lucrarilor și ar trebui sa fie dat in folosința luna viitoare. Constructorul grec Aktor asfalta astazi, in tandem cu doua finisoare, la kilometrul 34, nu departe de…

- Ziarul Unirea VIDEO| Se ridica grinzile pe ultimele doua deschideri la podul peste raul Mureș care va scurta distanța dintre Ciugud și Alba Iulia. Stadiul lucrarilor Se ridica grinzile pe ultimele 2 deschideri la podul peste raul Mureș care va scurta distanța dintre Ciugud și Alba Iulia. Stadiul lucrarilor…

- Ziarul Unirea FOTO| Teste ale sistemului de iluminare pe podul peste Mureș al autostrazii A10 Sebeș-Turda, lotul 1 Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a publicat luni dimineața pe o rețea de socializare imagini cu primele teste efectuate la sistemul de iluminare de pe podul…

- Ziarul Unirea VIDEO| Tineri stramutați de la casele parintești dar și familii in putere o iau de la inceput intr-o comuna din Alba, datorita unui pod peste Mureș care prinde contur VIDEO| Tineri stramutați de la casele parintești dar și familii in putere o iau de la inceput intr-o comuna din Alba, datorita…

- Ziarul Unirea VIDEO| Se lucreaza la ultima pila la podul peste raul Mureș care va scurta distanța dintre Ciugud și Alba Iulia. Stadiul lucrarilor Se lucreaza la ultima pila la podul peste raul Mureș care va scurta distanța dintre Ciugud și Alba Iulia. Stadiul lucrarilor • Locuitorii din Șeușa, Ciugud…

- Ziarul Unirea O femeie din Alba, infectata cu COVID-19, aflata in carantina, a fost gasita in județul Mureș: S-a ales cu dosar penal O femeie din municipiul Alba Iulia este cercetata penal dupa ce a plecat de la adresa unde era carantinata ca urmare a diagnosticarii cu virusul COVID-19. Femeia a fost…

- Ziarul Unirea Intervenție Salvamont Alba, in zona Piatra Secuiului pentru evacuarea unei turiste cu o posibila fractura a membrului inferior Serviciul Public Salvamont Salvaspeo Alba a intervenit astazi, pentru salvarea unei turiste din Mureș. Serviciul de salvamont a intervenit in zona Piatra Secuiului,…