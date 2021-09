VIDEO| Mistreții pot decide primarul Romei: Situația ciudată în care a ajuns capitala Italiei Mistreții par sa țina cont de zicala cu toate drumurile care duc la Roma, așa ca apariția animalelor a devenit atat de obișnuita in unele cartiere din capitala italiana incat a devenit un subiect al campaniei pentru alegerile pentru primaria orașului, scrie Reuters. Animalele au fost atrase in oraș in ultimii ani, in special de gramezile de gunoaie urat mirositoare care se prabușesc din tomberoanele de gunoi. "Mi-e frica... o data i-am vazut in timp ce ma duceam sa arunc gunoiul. Au venit dupa mine", a declarat Rosa Carletti, o locuitoare din Roma, pentru Reuters TV. O… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

