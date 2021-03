Stiri pe aceeasi tema

- Scene revoltatoare intr-o localitate din Bistrița-Nasaud. Un barbat și-a batut soția cu bestialitate. Totul s-a intamplat chiar langa sediul Poliției. Femeia, care era in proces de divorț cu individul, tocmai ieșise din secție, unde semnase niște acte.

- „Din ce am auzit ar fi fost lovit din greșeala cu niște gloanțe de cauciuc trase de polițiști in timpul intervenției. (…) Nu am apucat sa vad, pentru ca fratele meu a fost sigilat. Eu nu am vazut tot evenimentul, am fost puțin ferit. Oamenii spun ca unul dintre oamenii sechestrați ar fi atacat agresorul. Polițiștii…

- Doi copii au murit, sambata, intr-un accident in Bucuresti. Tragedia s-a produs pe o strada din nordul Capitalei, in cartierul Andronache din Bucuresti, dupa ce o soferita a pierdut controlul volanului, a lovit un stalp si a ricosat pe trotuar. Victimele au fost transportate la spital, insa nu au putut…

- Au aparut imagini cu momentul in care un tren izbeste un BMW in care se aflau doi tineri, de Ziua Indragostitilor. Masina implicata in accident, un BMW cu numar de inmatriculare de Suceava, a fost tarata zeci de metri pe sine, dupa impact. Potrivit publicatiri adevarul.

- Focul ar fi izbucnit in aceasta dimineata din cauza unei lumanari. Femeia a incercat sa se protejeze iesind pe balcon. Speriata de flacari, ea s-a urcat pe balustrada balconului si a cazut. Medicii sositi la fata locului au incercat sa o resusciteze, dar in zadar.

- Cruzime fara margini asupra animalelor, la Hunedoara. Doi barbați care voiau sa fure fier vechi cu ajutorul unei caruțe trase de cal au lovit bietul animal pana cand acesta a fost pus la pamant. Cei doi indivizi risca sa stea dupa gratii.

- Peste 40 de cai sunt ținuți legați in frig și in mizerie, fara mancare pe marginea lacului Zarguzon din Techirghiol, județul Constanța, iar mulți dintre ei se imbolnavesc și mor, a semnalat Asociația pentru Protecția Animalelor Kola Kariola pe Facebook. ”Este evident ca niciun ONG din Romania nu poate…