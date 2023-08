Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii romani dislocați in Franța și Grecia pentru a lupta cu incendiile de vegetație au parte de misiuni pe banda rulanta, anunța IGSU. Unii dintre ei s-au odihnit in aer liber pentru a ramane aproape de locul de intervenție.Potrivit IGSU „pompierii romani dislocați in Franța, alaturi de colegii…

- Un modul de pompieri specializat in stins incendii de padure pleaca duminica in Franța, in Marsilia, pentru stingerea incendiilor de vegetație uscata și padure. Alți zeci de pompieri sunt plecați in Grecia.

- Pompierii romani aflați in insula Rodos au primit astazi noi misiuni. Cei 52 de salvatori acționeaza in zona localitații Platania, pentru limitarea propagarii incendiului și menținerea unei linii de protecție intre frontul incendiului și zona neafectata, a transmis IGSU. Temperaturile se mențin la cote…

- Pompierii romani dislocați in Grecia au ajuns luni dimineața pe insula Rodos, grav afectata in ultimele zile de incendii de vegetație.„In cursul acestei dimineți, pompierii romani, componenți ai modulului național de stingere dislocat in Grecia, vineri, 21 iulie, au ajuns pe insula Rodos, zona puternic…

- Ministerul Afacerilor Externe transmite ca Ambsada romana de la Atena a fost informata ca aproximativ 25-30 de cetațeni romani s-ar afla in zona de evacuare a turiștilor din insula Rodos, dupa incendiile periculoase din zona. Turiștii romani amenințați de flacari in Rodos au primit mesaje prin 112 in…

- Pompierii romani au intervenit ieri in sprijinul omologilor eleni, pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscata și padure in zona localitaților Kouvaras – Keratea. Suprafața pe care se manifesta incediul in Grecia este una considerabila.

- Este alerta in Grecia, dupa ce ieri a izbucnit cel mai mare incendiu de vegetație din acest an. Flacarile au facut ravagii in provincia Attica, in apropierea capitalei Atena. Zeci de pompieri romani, aflați in misiune in Republica Elena, au fost trimiși sa ajute la stingerea incendiului.

