Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii de frontiera romani de pe nava maritima de patrulare MAI 1102 a Garzii de Coasta, aflați in misiune in cadrul Operatiunii Maritime Comune "THEMIS 2022" sub egida Agentiei Frontex, au salvat, pe timpul patrularii in apele Marii Mediterane, 108 persoane care se

- Cetatenii rusi care au intrat in ultima saptamana pe teritoriul Uniunii Europene (UE) au fost cu 30% mai numerosi decat saptamana precedenta, a anuntat marti Agentia Europeana pentru Politia de Frontiera si Garda de Coasta (Frontex), cu sediul la Varsovia, informeaza AFP.

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati noaptea trecuta sa intervina la Costinesti unde ar fi fost vazute doua persoane in larg. Potrivit ISU Dobrogea la fata locului a intervenit SMURD B Tuzla si 2 ambarcatiuni ARSVOM si Garda…