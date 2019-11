Viorica Dancila a declarat marți seara, imediat dupa CEX-ul cu scantei, ca fiecare organizație PSD din țara are ca și target in turul doi, atingerea de 50%+1 de procente din votul alegatorilor, in județele pe care le reprezinta. Mai exact, șeful de la PSD Alba, Ioan Dirzu, este obligat de catre președintele partidului și candidatul […] Citește VIDEO: ”Misiune imposibila” pentru șeful PSD Alba, Ioan Dirzu, in turul doi. Anunțul facut de Viorica Dancila pentru filiale in Alba24 .