Delegatia trimisa de Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA) a ajuns in orasul Zaporojie, din sudul Ucrainei, aflat la doua ore de mers cu masina de centrala nucleara, relateaza The Guardian. Un convoi a condus echipa formata din 14 inspectori, condusa de seful AIEA, Rafael Grossi, care a parasit Kievul in cursul diminetii.