VIDEO Misiune dificilă de salvare a unui bursuc. La fața locului au venit pompierii, primarul, jandarmii și medicul veterinar Alerta a fost data de un localnic din localitatea Robeasca din județul Buzau. Omul a auzit animalul țipand de pe findul unui puț care nu era acoperit. A sunat la 112, iar pompierii sosiți primii la fața locului au constat ca era vorba despre un bursuc extrem de speriat. Doua ore s-au chinuit salvatorii din

