- Salvamontistii au participat, marti, la o actiune dificila de recuperare a unui turist, care s-a accidentat pe Valea Caraimanului si nu s-a mai putut deplasa. Barbatul a fost coborat pe targa, dupa patru ore. Turistul din Capitala urca pe munte impreuna cu familia si a alunecat, in zona superioara a…

- Grecia are nevoie din nou de ajutor in lupta cu incendiile. 142 de pompieri romani pleaca, vineri, intr-o noua misiune, de aceasta data ei urmand sa acționeze 10 zile in provincia Atica de langa Atena. In noua misiune vor participa și pompieri care au luptat cu flacarile pe insula Evia și care au revenit…

- Un echipaj de filaj, aflat in misiune in apropierea unei terase din Targu Jiu, a fost deconspirat, la sfarșitul saptamanii trecute, dupa ce reteaua wireless la care era conectata aparatura i-a dat de gol ca se afla in zona. Agenții veniți cu duba la locația de unde trebuiau sa urmareasca și sa intercepteze…

- Romania sprijina autoritațile din Tunisia in lupta impotriva pandemiei de Covid și trimite, luni, 180.000 de doze de vaccin produs de compania Astra Zeneca, teste antigen si materiale sanitare trimise cu o aeronava. Totodata, 13 medici și asistenți vor avea o misiune de 21 de zile in țara grav afectata…

- Prima misiune a pompierilor salvatori romani in Grecia a inceput, duminica dimineața, in zona Spathari, anunța Inspectoratul General pentru Situații de Urgența (IGSU). Potrivit IGSU, la aceasta misiune vor participa, in prima faza, 35 de subofițeri care incadreaza 6 autospeciale de stingere cu apa…

- Trei adolescente cu varste cuprinse intre 13 și 15 ani au fost la un pas de moarte, duminica dimineața, in timp ce-și faceau selfie pe tren, in gara din Roman. Salvatorii chemați de urgența in ajutorul lor au constatat ca una dintre ele are arsuri pe corp. ”Misiune de salvare persoane aflate pe un tren…

La finalul turneului de la Wimbledon, ierarhia WTA s-a modificat serios. Simona Halep a coborat pe locul 9, iar Elena Gabriela Ruse, a urcat de pe locul 198 pe 133, cel mai bun din cariera. Simona Halep a coborat de pe locul 3 pe 9, cu 4.330 de puncte, dupa ce nu a participat, din

- Alerta a fost data de un localnic din localitatea Robeasca din județul Buzau. Omul a auzit animalul țipand de pe findul unui puț care nu era acoperit. A sunat la 112, iar pompierii sosiți primii la fața locului au constat ca era vorba despre un bursuc extrem de speriat. Doua ore s-au chinuit salvatorii…